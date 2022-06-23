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Altınordu'dan İsmail Yüksek hamlesi

1. Lig ekiplerinden Altınordu, orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunuyor.

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Haber Merkezi DHA
Altınordudan İsmail Yüksek hamlesi
Sarı-lacivertli kulüp ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'ı Manisa FK'ya kaptıran Altınordu, bu kez Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i gündemine aldı.

İzmir ekibinin geçen sezon kiralık olarak Bursaspor forması giyen 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüp ile temaslara başladığı öğrenildi.

Bursa Yıldırımspor'da profesyonel olan İsmail; Gölcükspor, Balıkesirspor ve Adana Demirspor kulüplerinde de oynadı. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 1 maçta 13 dakika şans bulan genç futbolcu, geçen sezon Bursaspor'da 29 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle oynadı.

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İsmail Yüksek (@ismailyuksekk)'in paylaştığı bir gönderi

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