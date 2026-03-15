Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Altınordu'nun rakibi Şanlıurfaspor

Altınordu'nun rakibi Şanlıurfaspor

13:3415/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Alıntordu, ligde 17. sırada yer alıyor.
Alıntordu, ligde 17. sırada yer alıyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında yarın deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk olacak.

Hafta içi evinde Karaman FK'yı 5-1 mağlup ederek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini alan ve 8 haftalık 3 puan hasretini sonlandıran düşme hattındaki Altınordu, yarın deplasmanda 3'üncü basamakta yer alan Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 31'inci hafta mücadelesini Enver Aydın yönetecek.


Ligde kümede kalma barajının 5 puan gerisinde 18 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 53 puanı bulunan Şanlıurfa ekibini yenerek ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor.


Kırmızı-lacivertli ekipte U17 Milli Takımı'nda yer alan stoper Bilal dışında eksik bulunmuyor. Altınordu ilk yarıda evinde 2-0 yenildiği rakibini bu kez dize getirip kümede kalma umutlarını sürdürmek istiyor.





#2. Lig
#Altınordu
#Şanlıurfaspor
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
