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Alvaro Negredo futbola veda etti

Alvaro Negredo futbola veda etti

22:156/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Alvaro Negredo
Alvaro Negredo

Bir dönem Beşiktaş forması giyen İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Negredo, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forması giyen Alvaro Negredo, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.


Sosyal medya hesabından kramponlarını astığı bir video paylaşarak emeklilik kararını duyuran 39 yaşındaki Negredo, "Her şey için teşekkürler futbol." ifadesini kullandı.


Negredo, kariyeri boyunca Beşiktaş'ın yanı sıra Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough, Al-Nasr, Cadiz ve son olarak Valladolid'de forma giydi.


Manchester City'de birer kez İngiltere Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası, Sevilla'da ise bir defa İspanya Kral Kupası zaferi yaşayan İspanyol santrfor, milli takım formasıyla 2012 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.


Kulüp kariyerinde 695 maçta görev yapan Negredo, 259 gol buldu. İspanya Milli Takımı'nda ise 21 maça çıkan golcü futbolcu, rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Negredo, Beşiktaş formasıyla ise 49 resmi maçta 18 gol attı.







#Alvaro Negredo
#Beşiktaş
#Futbol haberleri

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