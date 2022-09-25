Amedspor tribünlerinde paçavra görüntüleri: İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, bugün Diyarbakır'da oynanan Amedspor - Bursaspor maçının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakanlık, stadyuma sokulan ve sosyal medyaya yansıyan sözde Kürdistan paçavralarını anımsatan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayraklarıyla ilgili ve maç sonu polise taş atan taraftarları da kapsayan geniş çaplı soruşturmanın başladığını bildirdi.

"Ağır provakasyon hedeflenmiştir"

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provakasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdaheleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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