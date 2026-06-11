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Amedspor'da flaş gelişme: Ayrılığı duyurdu

Amedspor'da flaş gelişme: Ayrılığı duyurdu

17:0211/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Amedspor yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.
Amedspor yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek.

Süper Lig'in yeni takımlarından Amedspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. 3 Haziran'da sportif direktör olarak göreve başlayan Serkan Reçber, ayrılığını duyurdu.

Süper Lig'in yeni takımlarından Amedspor'da sportif direktör olarak göreve başlayan Serkan Reçber, ayrılığını duyurdu.

Reçber yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Amed Sportif Faaliyetler camiasında Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz.

Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig’de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum."

#Amedspor
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