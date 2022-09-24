Amedspor-Bursaspor maçı öncesi tepki çeken konuşma: Maçı alın gerisini bize bırakın!

2. Lig Beyaz Grup'ta Amedspor, yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Diyarbakır ekibinde karşılaşma öncesi tepki çeken bir motivasyon konuşması yapıldığı ortaya çıktı.
"Onları sahaya gömeceğiz"
Amedspor'un tesislerine gelen bir grup taraftar, futbolculara, "Bizim bunlarla aramızda husumet var. Onlara saldırın öldürün demiyoruz ama o maçı alın, gerisini bize bırakın. Hepinize güveniyoruz. Ömer Bozan 10 tane Bursaspor'dur. Mansur (Çalar) 20 tane Bursa'dır. Çoluk çocukla oynayacağız, onları sahaya gömeceğiz, ötesi yok" şeklinde bir konuşma yaptı.
Amedsporlu futbolcuların bu konuşmanın ardından alkış tutması dikkati çekti.
İşte tepki çeken o konuşma: