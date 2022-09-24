Amedspor-Bursaspor maçı öncesi tepki çeken konuşma: Maçı alın gerisini bize bırakın!

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Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: SP‘nin ev sahipliği yaptığı altılı masadan biri cumhurbaşkanı olursa 'başörtüsü' gönderden inmiş olacak

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, geçtiğimiz ağustos ayında, altılı masanın Saadet Partisi’nin (SP) ev sahipliğindeki toplantısına dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, "Seçimleri kazanmak amacı ile bir araya gelecek altı siyasi parti eğer amaçlarına ulaşırlarsa ve adı geçen kişilerden birisi seçimi kazanır Cumhurbaşkanı olursa Merhum Erbakan Hocamızın zamanı gelecek herkes selam duracak dediği ‘başörtüsü’ de kaybetmiş olacaktır. Yani SP'nin ev sahipliği yaptığı bu toplantı sayesinde manevi olarak başörtüsü gönderden inmiş olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Aydın, "İşte o gün milli görüş tarihi için kara gündür" ifadelerini kullanarak SP'ye tepki gösterdi.