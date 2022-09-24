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Amedspor-Bursaspor maçı öncesi tepki çeken konuşma: Maçı alın gerisini bize bırakın!

Amedsporlu bir grup taraftar, Bursaspor maçı öncesi idman sahasına gelerek takıma motivasyon konuşması yaptı. Konuşmada kullanılan tehdit dili büyük tepki çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amedsporlu taraftarların Bursaspor maçı öncesi tepki çeken konuşması
Futbolcular omuz omuz vererek taraftarın konuşmasını dinledi ve sonunda alkışladı.

2. Lig Beyaz Grup'ta Amedspor, yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Diyarbakır ekibinde karşılaşma öncesi tepki çeken bir motivasyon konuşması yapıldığı ortaya çıktı.

"Onları sahaya gömeceğiz"

Amedspor'un tesislerine gelen bir grup taraftar, futbolculara, "Bizim bunlarla aramızda husumet var. Onlara saldırın öldürün demiyoruz ama o maçı alın, gerisini bize bırakın. Hepinize güveniyoruz. Ömer Bozan 10 tane Bursaspor'dur. Mansur (Çalar) 20 tane Bursa'dır. Çoluk çocukla oynayacağız, onları sahaya gömeceğiz, ötesi yok" şeklinde bir konuşma yaptı.

Amedsporlu futbolcuların bu konuşmanın ardından alkış tutması dikkati çekti.

İşte tepki çeken o konuşma:

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SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

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Amedsporlu Mansur Çalar jiletle futbolcuları yaraladı!
Amedspor - Sakaryaspor arasında Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan maçta, futbol tarihine geçecek skandal yaşandı. Diyarbakır'da ev sahibi Amedspor futbolcusu Mansur Çalar, maça elinde sakladığı kesici bir aletle çıktı. Elinde kesici aletle maça çıkan Amedspor futbolcusu Mansur Çalar, konuk takım Sakaryaspor'dan Hacı Ömer, Frehat, Tevfik ve Dilaver'i vücutlarının çeşitle yerleri yüz ve boyunlarında keserek yaraladı.


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