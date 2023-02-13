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Spor

Osman Çakmak: "Bu yaraları hep beraber saracağız"

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde zarar gören vatandaşlara yardım çalışmalarına Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da katıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:25 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Türkiye Ampute A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak

Türkiye Ampute A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım çalışmalarına, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da katıldı.


Hatay'daki depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda yardım kolilerinin yüklenmesine, indirilmesine yardım eden Osman Çakmak, depremden etkilenen aileler ve çocuklarıyla da bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.


Osman Çakmak: "Herkes elinden geleni yapıyor"


Hatay'dan sonra başka bir deprem bölgesine yardıma gittiğini belirten Osman Çakmak, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun, yaklaşık 13 milyon vatandaşımızın direk etkilendiği büyük bir deprem onun için herkes elinden geleni yapıyor. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. 85 milyon insanız, tabii çok ciddi sıkıntılar var. Bunun da 10 il bazında olması biraz şartları imkanları zorlaştırıyor. Allah kaybettiğimiz yakınlarımıza rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin, yaralılarımıza da acil şifalar versin, milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah bu yaraları hep beraber saracağız" ifadelerini kullandı.


#Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak
#Osman Çakmak
#Deprem
#Kahramanmaraş
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