Ampute Milli Takımımız Gürcistan'ı sahadan sildi

Ampute Milli Takımımız, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.
Krakow Garbarnia Stadı'nda oynanan mücadele ay-yıldızlı ekibimizin 10-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Farklı galibiyeti getiren gollerimizi; Ömer Güleryüz (4), Serkan Dereli (3), Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Fatih Şentürk kaydetti.
- Milliler, ikinci maçını 15 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00'de İtalya ile oynayacak.
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na muhteşem bir başlangıç yapıyoruz! 💪🏻
Maç Sonucu: 🇹🇷 Türkiye 10-0 Gürcistan 🇬🇪
Tebrikler çocuklar! 👏🏻 pic.twitter.com/7iilJgyzc4
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na muhteşem bir başlangıç yapıyoruz! 💪🏻