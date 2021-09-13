Spor Ampute Milli Takımımız Gürcistanı sahadan sildi
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Ampute Milli Takımımız Gürcistan'ı sahadan sildi

Milli takım, Gürcistan'ı 10-0 mağlup ederek 2021 Avrupa Ampute Şampiyonası'na görkemli bir başlangıç yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ampute Milli Takımımız Gürcistanı sahadan sildi
Milli takım kadrosu

Ampute Milli Takımımız, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.

Krakow Garbarnia Stadı'nda oynanan mücadele ay-yıldızlı ekibimizin 10-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Farklı galibiyeti getiren gollerimizi; Ömer Güleryüz (4), Serkan Dereli (3), Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Fatih Şentürk kaydetti.

  • Milliler, ikinci maçını 15 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00'de İtalya ile oynayacak.

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