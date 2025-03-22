Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Potada derbi! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek

Potada derbi! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek

11:1322/03/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
THY Avrupa Ligi 2. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkın (sağda) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Devon Hall (solda) mücadele etti.
THY Avrupa Ligi 2. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkın (sağda) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Devon Hall (solda) mücadele etti.

Anadolu Efes yarın Basketbol Gelişim Merkezi'nde güçlü rakibi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayan derbiyi Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.

Ligin ilk yarısında oynanan derbide Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i 86-72 skorla yenmişti. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 186 karşılaşmada Anadolu Efes'in 112 galibiyeti ve 74 mağlubiyeti bulunuyor.


Türkiye Kupası'nda ise 16 karşılaşmanın 11'inden Anadolu Efes galibiyet ile ayrılırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugüne kadar oynanan 9 karşılaşmanın 6'sında Lacivert-beyazlılar sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu.


Fenerbahçe Beko ligde lider konumunda bulunurken Anadolu Efes 3'üncü sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon yalnızca Aliağa Petkimspor'a karşı mağlubiyeti var.

#Basketbol
#Anadolu Efes
#Fenerbahçe Beko

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 YIL ERKEN EMEKLİLİK ŞARTI ŞEKİLLENDİ! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 günle emeklilik gelecek