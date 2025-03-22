Ligin ilk yarısında oynanan derbide Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i 86-72 skorla yenmişti. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 186 karşılaşmada Anadolu Efes'in 112 galibiyeti ve 74 mağlubiyeti bulunuyor.

Türkiye Kupası'nda ise 16 karşılaşmanın 11'inden Anadolu Efes galibiyet ile ayrılırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugüne kadar oynanan 9 karşılaşmanın 6'sında Lacivert-beyazlılar sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu.