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Anadolu Efes için son çıkış: Fenerbahçe Beko karşısında tek çare galibiyet

Anadolu Efes için son çıkış: Fenerbahçe Beko karşısında tek çare galibiyet

11:394/06/2026, Perşembe
AA
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Eşleşmenin ikinci maçından kare.
Eşleşmenin ikinci maçından kare.

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Anadolu Efes, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse seri 4. maça taşınacak.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Serinin ilk iki maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 60-59 ve 73-72 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı eşleşmenin 3. maçını da kazanması durumunda tur atlayacak

Anadolu Efes, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse seri 4. maça taşınacak. Serinin galibi, Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.



#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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