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Ataşehir'de nefes kesen son: Fenerbahçe - Efes maçı 1 farkla bitti

Ataşehir'de nefes kesen son: Fenerbahçe - Efes maçı 1 farkla bitti

22:053/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
AA
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek yarı final serisinde 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, ilk maçın ardından ikinci karşılaşmada da 18 sayılık farkı kapatarak kritik bir geri dönüşe imza attı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i nefes kesen mücadelede 73-72 mağlup ederek seride avantajı eline geçirdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, tıpkı serinin ilk maçında olduğu gibi büyük bir geri dönüşe imza attı. Mücadelenin önemli bölümünde rakibinin gerisinde kalan Fenerbahçe Beko, 18 sayılık farkı kapatarak parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Serinin ilk karşılaşmasında da 18 sayı geriye düşmesine rağmen 60-59 kazanmayı başaran Jasikevicius'un öğrencileri, ikinci maçta da benzer bir senaryo yaşayarak Anadolu Efes'e geçit vermedi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, yarı final serisinde durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmede gözler şimdi üçüncü maça çevrildi. Serinin üçüncü karşılaşması 5 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda da kazanması halinde adını finale yazdırırken, Anadolu Efes ise seriyi yeniden dengelemek için sahaya çıkacak.



#Fenerbahçe Beko
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