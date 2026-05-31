Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
NBA'de çılgın gece: 12 yıl sonra finale yükseldiler

NBA'de çılgın gece: 12 yıl sonra finale yükseldiler

11:0831/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Wembanyama maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.
Wembanyama maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 111-103 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve finalde New York Knicks'in rakibi oldu.

NBA finaline 2014'ten bu yana ilk kez yükselen Spurs'ta Batı Konferansı final serisinin 7. maçında Victor Wembanyama 22, Julian Champagnie 20 sayısıyla oynadı.


Son şampiyon Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.


Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks ise 1999'dan sonra ilk kez NBA finaline yükseldi.


NBA final serisinin ilk maçı, 4 Haziran Perşembe günü oynanacak.




#NBA
#San Antonio Spurs
#Oklahoma City Thunder
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enflasyon ne zaman açıklanacak? Milyonların zam hesabı netleşiyor: Mayıs enflasyonu yüzde kaç olacak?