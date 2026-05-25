NBA'de sezonun en iyi 5'i belli oldu

Oklahoma City Thunder'da son iki yılın en değerli oyuncusu (MVP) Shai Gilgeous-Alexander ile Denver Nuggets ile 3 kez MVP seçilen Nikola Jokic, birinci takım oylarının tamamını alarak 500 tam puanla sezonun en iyi 5'ine seçildi. San Antonio Spurs'ten Victor Wembanyama 498, Los Angeles Lakers'tan Luka Doncic 482 ve Detroit Pistons'tan Cade Cunningham 414 puanla sezonun en iyi 5'ine giren diğer isimler oldu.