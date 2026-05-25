Wembanyama coştu, seriye eşitlik geldi

10:2525/05/2026, Pazartesi
AA
Victor Wembanyama, 33 sayısıyla galibiyette başrolü oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 103-82 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

Frost Bank Center'da oynanan Batı Konferansı finali 4. maçında Thunder'ı ağırlayan Spurs, Victor Wembanyama'nın 33 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blokluk performansıyla galibiyete ulaştı.


Ev sahibi ekipte Devin Vassell ve Stephon Castle 13'er, De'Aaron Fox ise 12 sayıyla mücadele etti.


Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 19, Isaiah Hartenstein'ın 12 ve Isaiah Joe'nun 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.


Dört galibiyete ulaşacak tarafın NBA finallerine yükseleceği serinin 5. maçı, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.




