NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks seride 3-0 öne geçti

10:1024/05/2026, Pazar
AA
Serinin dördüncü maçı, 26 Mayıs Salı günü aynı salonda oynanacak.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 121-108 yenen New York Knicks seride 3-0 öne geçti.

Rocket Arena'da oynanan müsabakada Knicks oyuncusu Jalen Brunson 30 sayıyla en skorer ismi oldu. Konuk ekipte Mikal Bridges 22, OG Anunoby 21 ve Landry Shamet de 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Cavaliers'da Evan Mobley 24, Donovan Mitchell 23 ve James Harden ise 19 sayıyla oynadı.


