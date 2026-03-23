Anadolu Efes koçu Pablo Laso: Galatasaraylı oldum

21:35 23/03/2026, Pazartesi
Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso
Anadolu Efes, zorlu İspanya deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdürürken başantrenör Pablo Laso'nun Galatasaray sözleri dikkat çekti.

Anadolu Efes, EuroLeague’de evinde AS Monaco’ya mağlup olduktan sonra çift maç haftasında İspanya deplasmanına gidiyor. Lacivert-beyazlı ekip, kritik FC Barcelona karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdürürken, başantrenör Pablo Laso dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Daha önce Real Madrid ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan deneyimli çalıştırıcı, İstanbul’daki yaşamına alışmaya başladığını belirtti. Yoğun fikstüre dikkat çeken Laso, “10-11 gün içinde 5 maç oynayacağız. Bu tempoyu biliyorduk ama gerçekten zorlayıcı” ifadelerini kullandı.

İspanyol koç, Türkiye’de futbola da ilgi duymaya başladığını dile getirirken, “Burada biraz Galatasaray taraftarı oldum” sözleriyle dikkat çekti. Bu tercihte, sarı-kırmızılılarda görev yapan İspanyol yardımcı antrenör Ismael Garcia ile kurduğu yakın dostluğun etkili olduğunu belirten Laso, birlikte sık sık bir araya gelip spor üzerine sohbet ettiklerini söyledi.



