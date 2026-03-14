Anadolu Efes'ten Beşiktaş GAİN maçında "peluş oyuncak" çağrısı

14:5514/03/2026, Cumartesi
Taraftarlara maça peluş oyuncakla gelmeleri çağrısında bulunuldu.
Anadolu Efes, yarın oynanacak Beşiktaş GAİN karşılaşmasında önemli bir farkındalık etkinliğine destek olacak.

Lacivert-beyazlı kulübün "Atmıyoruz paylaşıyoruz, basketbolun gücü sıfır atıkla buluşuyor!" başlıklı paylaşımına göre yarınki müsabakada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle "Sporda Sıfır Atık" farkındalık etkinliği düzenlenecek.

Açıklamada, taraftarlara maça peluş oyuncakla gelmeleri çağrısında bulunuldu.

Basketbolseverler, müsabaka öncesindeki oyuncu anonslarının ardından oyuncakları sahaya atarak dayanışmaya katılacak. Toplanan oyuncaklar ise daha sonra ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın Beşiktaş GAİN'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

