'Anadolu efsanesi' 2. Lig'e düştü

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MSB'den sözde bildiriye çok sert tepki: TSK milletinin emrinde daima görevinin başındadır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 103 emekli amiralin yayınladığı sözde bildiriye çok sert bir dille tepki gösterdi. Türk yargısının gereğini yapacağının altını çizen MSB yayımladığı mesajda, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk’ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır" ifadelerine yer verdi.