'Anadolu efsanesi' 2. Lig'e düştü

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, sahasında Eskişehirspor'u ağırladı. İzmir Doğanlar Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 6-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.
Eskişehirspor TFF 1. Lig'e veda etti
Bu sonuçla, puan cetvelinde 8 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor'un ligden düşmesi kesinleşti. Bitime 6 hafta kala TFF 1. Lig'e veda eden siyah-kırmızılı takımda futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Eskişehirspor, geçen sezonu da düşme hattında tamamlamış ancak koronavirüs nedeniyle düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da aynı ligde mücadelesini sürdürmüştü.
- 1965 yılında kurulan ve geçmişte gösterdiği başarılarla "Anadolu efsanesi" olarak anılan Eskişehirspor, uzun yıllar Süper Lig'de boy göstermişti.