Spor Anadolu efsanesi 2 Lige düştü
FUTBOL FUTBOL

'Anadolu efsanesi' 2. Lig'e düştü

TFF 1. Lig'de Altınordu'ya mağlup olan Eskişehirspor'un bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Siyah-kırmızılı ekip yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu efsanesi 2. Lige düştü
Eskişehirspor'un Altınordu maçındaki 11'i

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, sahasında Eskişehirspor'u ağırladı. İzmir Doğanlar Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 6-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Eskişehirspor TFF 1. Lig'e veda etti

Bu sonuçla, puan cetvelinde 8 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor'un ligden düşmesi kesinleşti. Bitime 6 hafta kala TFF 1. Lig'e veda eden siyah-kırmızılı takımda futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Eskişehirspor, geçen sezonu da düşme hattında tamamlamış ancak koronavirüs nedeniyle düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da aynı ligde mücadelesini sürdürmüştü.

  • 1965 yılında kurulan ve geçmişte gösterdiği başarılarla "Anadolu efsanesi" olarak anılan Eskişehirspor, uzun yıllar Süper Lig'de boy göstermişti.

GZT Giresunspor sahasında İstanbulspor ile berabere kaldı
SPOR
GZT Giresunspor sahasında İstanbulspor ile berabere kaldı



Abone Ol Google News
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

​Meteoroloji İstanbul ve bazı illeri uyardı.
Aynı kadın yine olay çıkardı

Aynı kadın yine olay çıkardı

Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti.
Aralarında darbe şakşakçıları da var PYD güzellemesi yapan da: İşte bildiri yayınlayan o isimler

AK Parti MYK yarın olağanüstü toplanacak.

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.

Ankara'da 'tam zamanlı uzaktan eğitim' kararı.

Bunlar düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramaz.

Bahçeli'den 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye çok sert tepki.

103 emekli generalin darbe imasında bulunduğu bildiriye karşı mesaj.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Askeri vesayetin yaşayan son temsilcileri 'darbe' imasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.