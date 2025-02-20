ANDERLECHT - FENERBAHÇE CANLI İZLE

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Anderlecht - Fenerbahçe || Canlı izle - Canlı sonuç

Anderlecht - Fenerbahçe || Canlı izle - Canlı sonuç

21:5120/02/2025, Perşembe
G: 21/02/2025, Cuma
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Anderlecht - Fenerbahçe maçından kare.
Anderlecht - Fenerbahçe maçından kare.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayan müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Anderlecht - Fenerbahçe maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Anderlecht'e konuk oluyor. Brüksel'de oynanan mücadele saat 23.00'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalıyor.


OSAYİ'YE IRKÇI SALDIRI

7'nci dakikada ev sahibi tribünlerindeki Osayi-Samuel'e karşı ırkçı söylemlerin ardından mücadelenin hakemi takımları soyunma odasına gönderdi. Stadyumda anonslar yapıldı ve daha sonrasında karşılaşma kaldığı yerden devam etti.


İlk maçı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı

Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkacak. İlk karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Anderlecht karşısında 4 ve daha farklı mağlubiyet alması halinde Avrupa'ya veda edecek.


ANDERLECHT - FENERBAHÇE 11'LER
Anderlecht:
Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar; Hazard, Huerta, Vázquez
Fenerbahçe:
İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri.

Maçtan önemli dakikalar:
4'
Savunmada Lucas Hey'in yaptığı pas hatasını değerlendiren Edin Dzeko ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru hareketlenen Youssef En-Nesyri'ye gönderdi. Golcü oyuncumuz yerden tek vuruş ile meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

19' Milan Skriniar geriye kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ya oynuyor. İrfan Can Eğribayat topu uzaklaştırmak isterken Luis Vazquez araya giriyor ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

26' Ceza yayına sokulan Theo Leoni doğrudan kalemizi düşünüyor ancak İrfan Can Eğribayat sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.


ANDERLECHT - FENERBAHÇE CANLI SKOR


ANDERLECHT - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Anderlecht - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI

#Fenerbahçe
#Anderlecht
#UEFA Avrupa Ligi

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