ANDERLECHT - FENERBAHÇE CANLI İZLE

4'

Savunmada Lucas Hey'in yaptığı pas hatasını değerlendiren Edin Dzeko ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru hareketlenen Youssef En-Nesyri'ye gönderdi. Golcü oyuncumuz yerden tek vuruş ile meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.