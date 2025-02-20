ANDERLECHT - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayan müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Anderlecht - Fenerbahçe maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Anderlecht'e konuk oluyor. Brüksel'de oynanan mücadele saat 23.00'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalıyor.
7'nci dakikada ev sahibi tribünlerindeki Osayi-Samuel'e karşı ırkçı söylemlerin ardından mücadelenin hakemi takımları soyunma odasına gönderdi. Stadyumda anonslar yapıldı ve daha sonrasında karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkacak. İlk karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Anderlecht karşısında 4 ve daha farklı mağlubiyet alması halinde Avrupa'ya veda edecek.
19' Milan Skriniar geriye kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ya oynuyor. İrfan Can Eğribayat topu uzaklaştırmak isterken Luis Vazquez araya giriyor ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
26' Ceza yayına sokulan Theo Leoni doğrudan kalemizi düşünüyor ancak İrfan Can Eğribayat sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.