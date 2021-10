Andorra-İngiltere maçı öncesinde VAR monitörü patladı, statta yangın çıktı

Andorra ile İngiltere cumartesi günü saat 21.45'te Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında karşı karşıya gelecek. Fakat mücadele öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta korku dolu anlar yaşandı.

Andorra'da oynanacak maç öncesinde, VAR monitörü patladı ve statta yangın çıktı. Monitör ve ateşlerin sıçradığı yedek kulübesinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

VAR monitörü kullanılamaz hale geldi.

İşte yangının çıktığı o anlar;

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday's World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2021