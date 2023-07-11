Angelio transferinde Mata detayı: Transfer için ikna etti

Galatasaray, Leipzig'in yıldız sol beki Angelino'yu kadrosuna katmak üzere. İspanyol oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılı ekip kulübü ile de anlaşmaya çok yakın.

Angelino'nun Galatasaray ile anlaştığı ve kulübüne Galatasaray'dan başka takıma gitmeyeceğini söylemesi transferde sarı-kırmızılı takımın elini güçlendirdi. İspanyol sol bekin Galatasaray'ı tercih etmesinde ise geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Juan Mata'nın etkili oldu. Juan Mata, Angelino'nun Galatasaray'a gelmesi için ikna çalışmalarını yürüttü. İspanyol sol bek, vatandaşı Mata'nın tavsiyeleri doğrultusunda ibreyi Galatasaray'a çevirdi.