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Spor

Angelio transferinde Mata detayı: Transfer için ikna etti

Galatasaray'ın Angelino transferi sürecinde Juan Mata'nın da devreye girdiği öğrenildi. İspanyol sol bek, Juan Mata ile görüştükten sonra Galatasaray'a gelmeye ikna oldu.

20:44 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Angelino, Galatasaray ile yakın zamanda resmi sözleşme imzalayacak.

Angelino, Galatasaray ile yakın zamanda resmi sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, Leipzig'in yıldız sol beki Angelino'yu kadrosuna katmak üzere. İspanyol oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılı ekip kulübü ile de anlaşmaya çok yakın.

Juan Mata detayı

Angelino'nun Galatasaray ile anlaştığı ve kulübüne Galatasaray'dan başka takıma gitmeyeceğini söylemesi transferde sarı-kırmızılı takımın elini güçlendirdi. İspanyol sol bekin Galatasaray'ı tercih etmesinde ise geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Juan Mata'nın etkili oldu. Juan Mata, Angelino'nun Galatasaray'a gelmesi için ikna çalışmalarını yürüttü. İspanyol sol bek, vatandaşı Mata'nın tavsiyeleri doğrultusunda ibreyi Galatasaray'a çevirdi.




#Transfer
#Galatasaray
#Angelino
#Juan Mata
2 saat önce
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