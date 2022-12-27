Spor ÖZET | Ankaragücü 1-2 Ümraniyespor
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Ankaragücü 1-2 Ümraniyespor

Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek kritik üç puanın sahibi oldu. Ankaragücü-Ümraniyespor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaragücü - Ümraniyespor 1-2 maç özeti ve golleri izle: Süper Lig maç özetleri
Ümraniyesporlu futbolcuların gol sevinci

Süper Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşma gollerle başladı

Ankaragücü ile Ümraniyespor, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç adeta golle başladı ve ev sahibi ekip 2. dakikada Zahid ile 1-0 öne geçti. Golden 7 dakika sonra Popov'un pasında Avounou topu ağlara yolladı ve durumu 1-1'e getirdi. İlk yarının geri kalan kısmında başka gol olmadı ve oyuncular soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gittiler.

Avounou bir kez daha sahneye çıktı

İkinci yarı da karşılaşmanın ilk dakikaları gibi hareketli geçti ve İstanbul ekibi Ümraniyespor, 55. dakikada Avounou'nun kendisinin ve takımının ikinci golünü atmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Mücadelede kalan dakikalarda pozisyonlar olsada başka gol sesi çıkmadı ve Ümraniyespor, zorlu Ankaragücü deplasmanından 2-!lik galibiyetle dönmeyi başardı.

  • Ümraniyespor, aldığı bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı ve Süper Lig'deki ikinci galibiyetini aldı. Ankaragücü ise 16 puanla 11.sıradaki yerini korudu.

Ankaragücü-Ümraniyespor maç özeti

Ankaragücü-Ümraniyespor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Trabzonspor'un Karagümrük kadrosu belli oldu
SPOR
Trabzonspor'un Karagümrük kadrosu belli oldu
CANLI | Fenerbahçe - Hatayspor

CANLI | Fenerbahçe - Hatayspor

​Süper Lig'de Fenerbahçe ile Hatayspor karşılaşacak.
Başakşehirin gözü zirvede

Başakşehir'in gözü zirvede

​İstanbul ekibi, Antalyaspor'u 2-0 yendi ve puanını 30'a yükseltti.
Sekiz eksik

Sekiz eksik

Trabzonspor'un Karagümrük kadrosu belli oldu.
İlk yarıda <br>6 kırmızı gördüler

İlk yarıda
6 kırmızı gördüler

​1. Lig'in en agresif takımı belli oldu.
Icardi çalışmalara başladı

Icardi çalışmalara başladı

​Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor.
Milli takımda <br>Santarelli dönemi

Milli takımda
Santarelli dönemi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına Daniele Santarelli getirildi.
Süper Lig <br>takımları peşinde

Süper Lig
takımları peşinde

1. Lig'in en golcü stoperi transferin gözdesi oldu.
Gol makinesi

Gol makinesi

38 yaşında Türkiye'deki dördüncü krallığına koşuyor.
Süper Lig'e <br>göz kırpıyor

Süper Lig'e
göz kırpıyor

​19 haftanın 12'sini zirvede tamamladılar.
Teklif yapıldı

Teklif yapıldı

Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer hamlesi.
Kadıköy hesapları

Kadıköy hesapları

Aslan Fenerbahçe maçına kadar kayıp yaşamak istemiyor.
Güneş'ten <br>son şans

Güneş'ten
son şans

​Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında.
Jesus'tan <br>'kırmızı' taktik

Jesus'tan
'kırmızı' taktik

​İdmanlarda as takımı 10 kişi oynatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.