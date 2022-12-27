ÖZET | Ankaragücü 1-2 Ümraniyespor

Süper Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşma gollerle başladı

Ankaragücü ile Ümraniyespor, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç adeta golle başladı ve ev sahibi ekip 2. dakikada Zahid ile 1-0 öne geçti. Golden 7 dakika sonra Popov'un pasında Avounou topu ağlara yolladı ve durumu 1-1'e getirdi. İlk yarının geri kalan kısmında başka gol olmadı ve oyuncular soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gittiler.

Avounou bir kez daha sahneye çıktı

İkinci yarı da karşılaşmanın ilk dakikaları gibi hareketli geçti ve İstanbul ekibi Ümraniyespor, 55. dakikada Avounou'nun kendisinin ve takımının ikinci golünü atmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Mücadelede kalan dakikalarda pozisyonlar olsada başka gol sesi çıkmadı ve Ümraniyespor, zorlu Ankaragücü deplasmanından 2-!lik galibiyetle dönmeyi başardı.

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Ümraniyespor, aldığı bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı ve Süper Lig'deki ikinci galibiyetini aldı. Ankaragücü ise 16 puanla 11.sıradaki yerini korudu.

Ankaragücü-Ümraniyespor maç özeti

Ankaragücü-Ümraniyespor maçının özetini izlemek için tıklayınız.