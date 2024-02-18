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Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. SSarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü dakika 13' Kerem Demirbay, 14' Davinson Sanchez ve 39' Mauro Icardi (P) kaydetti. Galatasaray puanını 69'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Ankaragücü - Galatasaray maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:56 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 21:19 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.


Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü dakika 13' Kerem Demirbay, 14' Davinson Sanchez ve 39' Mauro Icardi (P) kaydetti.


Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 69'a yükselterek liderliğini sürdürdü.


Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.


ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇ SONUCU

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

1. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Cephas'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muslera topu çıkardı.

13. dakikada Mertens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde topla buluşan Davinson Sanchez düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kitsiou'nun yakın mesafeden sert vuruşunda kaleci Muslera yakın köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada savunma arkasına sarkan Tete'nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Kazımcan Karataş'ın Mertens'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

İKİNCİ YARI

49. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı köşe atışında, penaltı noktası civarından Nelsson'un kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı kontrol etti.

51. dakikada Morutan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'nin vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Tete'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

76. dakikada Oliveira'nın 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarptı. Sarı-lacivertli defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Galatasaray, mücadeleyi 3-0 kazandı.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Ankaragücü - Galatasaray maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 26. HAFTA SONUÇLARI

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



#Galatasaray
#Ankaragücü
#Trendyol Süper Lig
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