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Spor

Ankaragücü 32 yıl sonra kupada finale kalmak istiyor

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Başakşehir'i eleyerek, 32 yıl sonra bu organizasyonda adını finale yazdırmak istiyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:01 . 24/05/2023 Çarşamba
AA
Ankaragücü, tarihinde iki kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Ankaragücü, tarihinde iki kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında yarın MKE Ankaragücü, Başakşehir'i eleyerek 32 yıl sonra finale kalmak istiyor. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.


İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı uzatma dakikalarında yediği gollerle 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, tur atlamak için rakibini iki farklı mağlup etmesi gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası MKE Ankaragücü'nün tek farklı galibiyetiyle sonuçlanırsa, maç uzatmalara gidecek. Uzatmalar da sarı-lacivertlilerin tek farklı üstünlüğüyle biterse finale kalacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.


32 yıllık hasret

MKE Ankaragücü, 32 yıldır kupada finale kalamıyor. Sarı-lacivertliler, son olarak 1990-1991 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynamış ve Galatasaray'a kaybetmişti. Kupayı 1971-1972 ve 1980-1981 yıllarında iki kez kazanan MKE Ankaragücü, üç defa da finalde kaybetti.

Başkent temsilcisi, Başakşehir'i elemesi durumunda 6. kez finalde yer almaya hak kazanacak.


Eryaman Stadı kapalı gişe

MKE Ankaragücü taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanacak rövanş maçına büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.


Başakşehir rakibine karşı son 13 maçı kaybetmedi

Başakşehir, MKE Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son 13 maçı da kaybetmedi. İki takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 13 maçın 12'sini İstanbul temsilcisi kazanırken, 1 maç ise berabere bitti. Taraflar arasındaki son 9 maçı da Başakşehir kazandı. Başkent ekibi, rakibi karşısındaki son galibiyetini ise 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1'lik skorla aldı.


MKE Ankaragücü ile Başakşehir, tarihlerinde 21 kez karşılaştı. Bu maçların 12'sini Başakşehir, 4'ünü MKE Ankaragücü kazanırken, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



#Başakşehir
#MKE Ankaragücü
#Ziraat Türkiye Kupası
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