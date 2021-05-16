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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağım

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, bu ay yapılması planlanan olağan genel kurulda aday olmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağım
​MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert

MKE Ankaragücü’nde mevcut başkan Fatih Mert, 20 Mayıs Perşembe günü Eryaman Stadyumu’nda yapılacak olan Olağan Genel Kurul’da aday olmayacağını duyurdu.

Küme düşen Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, yaptığı yazılı açıklamada, camiaya seslenerek şu ifadeleri kullandı:

  • “Büyük umutlarla başladığımız bir sezonu maalesef hiç istemediğimiz bir yerde tamamladık. Bir Ankaragücü sevdalısı olarak büyük bir üzüntü içerisindeyim. Ekonomik olarak bitmiş bir noktadan devraldığımız ve büyük mücadeleler ile bir noktaya getirdiğimiz kulübümüzün önü geçmişe göre çok daha açıktır. Yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağımı bildiriyorum. İnanıyorum ki MKE Ankaragücü oluşacak yeni yönetimle önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig’deki yerini alacaktır.”

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