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Spor Ankaragücünden gözyaşlı veda
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Ankaragücü'nden gözyaşlı veda

Geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen MKE Ankaragücü lige Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla veda etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Atakan Rıdvan Çankaya gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi İHA
Ankaragücünden gözyaşlı veda
Atakan'ın üzüntüsü objektiflere böyle yansıdı.

Kasımpaşa’ya deplasmanda 3-1 yenilerek Süper Lig’den düşen Ankaragücü, son hafta maçında Aytemiz Alanyaspor’a da 1-0 boyun eğdi ve Süper Lig’e mağlubiyetle veda etmiş oldu.

Başkent ekibinin 22 yaşındaki genç futbolcusu Atakan Rıdvan Çankaya karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Atakan'ı rakip takım oyuncusu Fatih Aksoy teselli etti.
İHA
Atakan'ı rakip takım oyuncusu Fatih Aksoy teselli etti.

Hikmet Karaman'ın nefesi yetmedi

Sezona Fuat Çapa ile başlayan Ankaragücü istediği sonuçları alamayınca yoluna Mustafa Dalcı ile devam etmişti. Sonrasında Kayserispor maçı ile göreve gelen Hikmet Karaman ile çıkışa geçse de yeterli olmadı ve 52. kez yer aldığı Süper Lig’de 5. kez küme düştü.

  • MKE Ankaragücü daha önce, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 ve 2011-2012 sezonlarında da küme düşmüştü.

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