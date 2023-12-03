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Spor

Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1 (ÖZET)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların tek golü 74. dakikada Oxlade Chamberlain'in ayağından geldi. Ankaragücü'nün tek golünü ise 21.dakikada Ali Sowe attı. Beşiktaş bu sonuçla birlikte puanını 26'ya yükselterek 3. sıraya yükseldi. Ankaragücü-Beşiktaş maçının özetini haberini içerisinden izleyebilirsiniz.

20:47 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 21:21 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş derbi öncesi 2 puan bıraktı.
Beşiktaş derbi öncesi 2 puan bıraktı.

Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.


Karşılaşmada ilk gol 21.dakikada Ali Sowe'dan gelirken maçın skorunu belirleyen golü 74.dakikada Oxlade-Chamberlain kaydetti.


Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte puanını 26'ya yükselterek 3. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise puanını 17'e yükseltti.


Beşiktaş, önümüzdeki hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ankaragücü ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.




Maçın önemli anları:

18’inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında Morutan’ın ceza yayına yaptığı ortada top savunmadan sekerek Cephas’ın önünde kaldı. Cephas’ın ceza sahası içinde sol taraftan çektiği şutta kaleci Mert, son anda topu çeldi.


21’inci dakikada Kaan’ın pasıyla ceza sahasına giren Sowe’un ilk şutu savunmadan döndü. Dönen top yine Sowe’da kaldı. Sowe’un penaltı noktasının solundan çektiği şutta kaleci Mert’in solundan topu filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.


74’üncü dakikada Efkan’ın kendi sahasında kaptırdığı topu alan Oxlade-Chamberlain, tüm sahayı kat ederek ceza sahasına girdi. Bu oyuncu vuruşunda topu kaleci Bahadır’ın sağından filelere gönderdi: 1-1.

75’nci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muleka’nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Cenk’in vuruşunda kaleci Bahadır iki hamlede topa sahip oldu.


76’ncı dakikada gelişen Ankaragücü atağında Efkan’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Cephas ceza sahasına kat etti. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


83’üncü dakikada Salih’in kullandığı köşe vuruşunda Necip’in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.


Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.


Maçtan notlar:
Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.


Beşiktaş taraftarı uzun yıllar sonra MKE Ankaragücü deplasmanında

Siyah-beyazlı taraftarlar, deplasman tribünü yasağının kalkmasıyla ilk kez Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü maçı izledi.


Eryaman kapalı gişe

Başkent ekibinin taraftarları, Eryaman Stadı'ndaki maça büyük ilgi gösterdi. Biletler günler öncesinden tükenirken, stadın tamamı doldu.


Filistin'e destek

MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşma öncesi İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, dev bir Filistin bayrağı açtı. Maraton Tribünü'nde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağı açan taraftarlar, Filistin halkına destek verdi.







#Süper Lig
#MKE Ankaragücü
#Beşiktaş
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