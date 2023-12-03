Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte puanını 26'ya yükselterek 3. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise puanını 17'e yükseltti.

Beşiktaş, önümüzdeki hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ankaragücü ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

74’üncü dakikada Efkan’ın kendi sahasında kaptırdığı topu alan Oxlade-Chamberlain, tüm sahayı kat ederek ceza sahasına girdi. Bu oyuncu vuruşunda topu kaleci Bahadır’ın sağından filelere gönderdi: 1-1.