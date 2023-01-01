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Spor
ÖZET | Ankaragücü-Beşiktaş: 4-3
Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu maçında başkent ekibi Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
20:45 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankaragücü'nün gol sevinci

Ankaragücü'nün gol sevinci

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaşı'ı penaltılarda eleyen Ankaragücü adını çeyrek finale yazdırdı. Ankaragücü-Beşiktaş maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.


Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Penaltılara giden mücadeleyi 4-3 kazanan Ankaragücü adını çeyrek finale yazdırdı.

Ankaragücü'nün golünü 12. dakikada Sowe atarken Beşiktaş'ın golünü 77. dakikada Cenk Tosun attı.

Normal süresi 1-1 berabere biten mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine üstünlük kuran Beşiktaş adını çeyrek finale yazdırdı.




#Ankaragücü
#Beşiktaş
#Türkiye Kupası
23 dakika önce
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ÖZET | Ankaragücü-Beşiktaş: 4-3
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