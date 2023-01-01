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Ankaragücü'nün gol sevinci
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaşı'ı penaltılarda eleyen Ankaragücü adını çeyrek finale yazdırdı. Ankaragücü-Beşiktaş maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Penaltılara giden mücadeleyi 4-3 kazanan Ankaragücü adını çeyrek finale yazdırdı.
Ankaragücü'nün golünü 12. dakikada Sowe atarken Beşiktaş'ın golünü 77. dakikada Cenk Tosun attı.
Normal süresi 1-1 berabere biten mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine üstünlük kuran Beşiktaş adını çeyrek finale yazdırdı.