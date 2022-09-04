Beşiktaşlı Cenk Tosun'a saldırı: Uçan tekme atıldı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Gergin geçen karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 3-2 kazandı.
Ankaragücü-Beşiktaş maç sonunda neler yaşandı?
Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'ın karşılaşmayı bitiren düdüğünden sonra saha bir anda karıştı. Sahaya giren bir taraftar, koşarak orta sahaya geldi. Hakem Mete Kalkavan'a uçan tekme atmak isteyen taraftar, Beşiktaşlı futbolculara vurdu.
- Sahaya giren taraftarın tekmesi Cenk Tosun'a gelirken, aynı zamanda Salih Uçan ve Muleka'ya da isabet etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraftar gözaltına alındı.