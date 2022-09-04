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Beşiktaşlı Cenk Tosun'a saldırı: Uçan tekme atıldı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankragücü'nü 3-2 mağlup etti. Mücadelenin hemen ardından sahaya giren bir taraftar, maçın hakemi Mete Kalkavan'a saldırmak isterken, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'a uçan tekme attı. Ankaragücü-Beşiktaş maç sonunda neler yaşandı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaragücü-Beşiktaş maç sonunda neler yaşandı? Taraftarın tekmesi Cenk Tosuna geldi
Karşılaşma sonunda yaşananlardan bir kare

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Gergin geçen karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 3-2 kazandı.

Ankaragücü-Beşiktaş maç sonunda neler yaşandı?

Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'ın karşılaşmayı bitiren düdüğünden sonra saha bir anda karıştı. Sahaya giren bir taraftar, koşarak orta sahaya geldi. Hakem Mete Kalkavan'a uçan tekme atmak isteyen taraftar, Beşiktaşlı futbolculara vurdu.

  • Sahaya giren taraftarın tekmesi Cenk Tosun'a gelirken, aynı zamanda Salih Uçan ve Muleka'ya da isabet etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraftar gözaltına alındı.

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