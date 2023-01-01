Ankaragücü-Beşiktaş maçında akıllara durgunluk veren olay: Sahaya muşta atıldı

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Gedson Fernandes sahaya atılan muştayı gösterdi.
MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki maçının ikinci yarısında gergin anlar yaşandı.
Jackson Muleka ile Atakan Çankaya arasındaki mücadelenin ardından iki oyuncu, topsuz alanda tartışmaya devam etti ve gerginliğin ardından Muleka'ya kırmızı kart çıktı. Ardından VAR kararı sonrası kırmızı kart iptal edildi.
Bu kart üzerine gerginlikler yaşandı. İki takım oyuncuları arasındaki tartışmanın ardından Gedson Fernandes, elinde muştayla göründü.
Fernandes, tribünlerden atılan muştayı teknik direktör Şenol Güneş'e verdi.