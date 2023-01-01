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Spor
Ankaragücü-Beşiktaş maçında akıllara durgunluk veren olay: Sahaya muşta atıldı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçında gergin anlar yaşanırken sahaya muşta atılması dikkat çekti. Sahaya atılan muştayı Gedson Fernandes Şenol Güneş'e verdi.
21:00 . 18/01/2023 Çarşamba
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Gedson Fernandes sahaya atılan muştayı gösterdi.

Gedson Fernandes sahaya atılan muştayı gösterdi.

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki maçının ikinci yarısında gergin anlar yaşandı.

Jackson Muleka ile Atakan Çankaya arasındaki mücadelenin ardından iki oyuncu, topsuz alanda tartışmaya devam etti ve gerginliğin ardından Muleka'ya kırmızı kart çıktı. Ardından VAR kararı sonrası kırmızı kart iptal edildi.

Sahaya muşta atıldı

Bu kart üzerine gerginlikler yaşandı. İki takım oyuncuları arasındaki tartışmanın ardından Gedson Fernandes, elinde muştayla göründü.

Fernandes, tribünlerden atılan muştayı teknik direktör Şenol Güneş'e verdi.

#Beşiktaş
#Ankaragücü
#Ziraat Türkiye Kupası
8 dakika önce
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Ankaragücü-Beşiktaş maçında akıllara durgunluk veren olay: Sahaya muşta atıldı
ÖZET | Ankaragücü-Beşiktaş: 4-3
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