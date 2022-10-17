Spor ÖZET | Ankaragücü-Fenerbahçe 0-3
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ÖZET | Ankaragücü-Fenerbahçe: 0-3

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Ankaragücü'yü deplasmanda 3-0 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini Batshuayi, İrfan Can ve Rossi attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaragücü-Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle: Batshuayi ve İrfan Can gol izle
Fenerbahçeli futbolcuların sevinci.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertlileri galibiyete taşıyan goller Batshuayi, İrfan Can ve Rossi'den geldi.

Maçtan dakikalar;

2. dakikada Fenerbahçe rakip ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lincoln’un ortasında Serdar Aziz’den seken topu tamamlayan Batshuayi meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

19. dakikada sol kanattan Emre Kılınç’ın pasında topla buluşan Sowe’nin ceza sahası yayı dışından çektiği şutta, top üstten dışarıya çıktı.

25. dakikada Valencia orta sahada kaptığı topu İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. Rakip ceza sahası dışından bekletmeden vuruşunu yapan İrfan’ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

26. dakikada MKE Ankaragücü’nde Beridze’nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sowe’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR’ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

42. dakikada Serdar Aziz’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Szalai’nin şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

53. dakika Taylan Antalyalı’nın defansın arkasına attığı pasla buluşarak ceza sahasına giren Sowe’nin vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

65. dakikada İrfan Can’ın orta sahadan verdiği uzun pasıyla ceza sahası önünde buluşan Valencia’nın sert ve etkili şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

74. dakikada orta sahadan kaptığı topla metrelerce mesafe kat eden Crespo’nun pasında topla buluşan Joao Padro’nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Rossi, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 3-0
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