ÖZET | Ankaragücü-Fenerbahçe: 0-3

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Zandanshatar Gombojav'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Ayrıca, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da kabulde yer aldı.