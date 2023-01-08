ÖZET | Ankaragücü-Kayserispor: 2-1

Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü evinde Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi Ankaragücü 2-1 kazandı. Deplasman ekibi 14.dakikada Cardoso ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekibin gollerini 38. dakikada A.Sowe ve 63. dakikada Emre Kılınç attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 19'a çıkarırken, Kayserispor 23 puanda kaldı. Gelecek hafta ise Ankaragücü Adana Demirspor'a konuk olurken, Kayserispor Sivasspor'u konuk edecek.
Ankaragücü-Kayserispor maçının özeti
- 10. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mane'nin plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
- 15. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Onur Bulut'un sağ köşeden içeriye çevirdiği topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Pozisyonun ardından mücadelenin yardımcı hakemi, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.
- 25. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kullanılan serbest atışta topun başına geçen İlhan Parlak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
- 38. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Marlon'un ortasında Sowe, sert bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
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Ankaragücü-Kayserispor maç özeti izle