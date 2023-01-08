Spor ÖZET | Ankaragücü-Kayserispor 2-1
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Ankaragücü-Kayserispor: 2-1

Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip geriden gelip maçı kazanmasını bildi. Kayserispor'un yenilgi serisi dört maça çıktı. Ankaragücü-Kayserispor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaragücü-Kayserispor 2-1 maç özeti ve golleri izle
A.Sowe 1 gol ve 1 asisstle oynadı

Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü evinde Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi Ankaragücü 2-1 kazandı. Deplasman ekibi 14.dakikada Cardoso ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekibin gollerini 38. dakikada A.Sowe ve 63. dakikada Emre Kılınç attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 19'a çıkarırken, Kayserispor 23 puanda kaldı. Gelecek hafta ise Ankaragücü Adana Demirspor'a konuk olurken, Kayserispor Sivasspor'u konuk edecek.

Ankaragücü-Kayserispor maçının özeti

  • 10. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mane'nin plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
  • 15. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Onur Bulut'un sağ köşeden içeriye çevirdiği topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Pozisyonun ardından mücadelenin yardımcı hakemi, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.
  • 25. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kullanılan serbest atışta topun başına geçen İlhan Parlak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
  • 38. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Marlon'un ortasında Sowe, sert bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

Ayrıntılar geliyor...

Ankaragücü-Kayserispor maç özeti izle

Ankaragücü-Kayserispor maç özetini izlemek için tıklayınız.
Fenerbahçe-Galatasaray

Fenerbahçe-
Galatasaray

​Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geliyor.
Konuk ekipson bölümde güldü

Konuk ekip
son bölümde güldü

​Süper Lig'de Ümraniyespor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Başaramadık

'Başaramadık'

​Andrea Pirlo, Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
'Kazanmaya<br>ihtiyacımız var'

'Kazanmaya
ihtiyacımız var'

​İlhan Palut, Karagümrük maçının ardından konuştu.
Fırtına altı<br>eksikle gitti

Fırtına altı
eksikle gitti

​Trabzonspor, Alanya karşılaşması için Antalya'ya hareket etti.
Nefes <br>kesen son

Nefes
kesen son

Karagümrük-Konyaspor maçı gol düellosuna sahne oldu.
'Ayrılmak istiyorum'

'Ayrılmak istiyorum'

Wout ​Weghorst transfer iddialarını doğruladı.
Olaylı <br>hazırlık maçı

Olaylı
hazırlık maçı

​Mücadele 30. dakikada iptal edildi.
Derbi için <br>skor verdiler

Derbi için
skor verdiler

​Ünlülerin Galatasaray-Fenerbahçe maçı tahminleri.
Liderlik kapışması

Liderlik kapışması

Ezeli rakipler yılın ilk derbisinde bugün kozlarını paylaşacak.
Alisson'un <br>kabus gecesi

Alisson'un
kabus gecesi

Liverpool turu ikinci maça bıraktı.
Bu kare <br>gündem oldu

Bu kare
gündem oldu

​Real Madrid'in 120 yıllık tarihinde bir ilk.
25 milyon TL gelir

25 milyon TL gelir

​Fenerbahçe derbide kasasını dolduracak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.