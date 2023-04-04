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Spor

ÖZET | Ankaragücü-Trabzonspor: 3-1

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ankaragücü-Trabzonspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:30 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Ankaragücü yarı finale yükseldi

Ankaragücü yarı finale yükseldi

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü evinde Trabzonspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip bir önceki turda Beşiktaş'ı elemişti.

Ev sahibi ekibin gollerini 51 ve 83.dakikalarda Sowe,ile 69.dakikada Diack ile attı. Trabzosnpor'un tek golünü ise 23.dakikada Abdülkadir attı. Ankaragücü'nün rakibi yarın oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçının galibi olacak.

Ankaragücü-Trabzonspor maç özeti

12. dakikada Trabzonspor savunmasının topu ceza sahasından uzaklaştırırken yaptığı hatada topla buluşan Sowe, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.

21. dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahasına gönderdiği topu, yayın üstünde Gomez kafayla indirdi. Topu önünde bulan Visca’nın zayıf şutu diğerin dibinden auta çıktı.

GOL

22. dakikada sol kanatta topla buluşan Markovic önündeki boş alanı da kullanarak yerden açtığı ortada Abdulkadir Ömür’ü topla buluşturdu. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

45. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahasında topla buluşan Taylan Antalyalı, şık bir çalımla Trabzonspor savunmasından sıyrıldı. Daha sonra kaleyi düşünen Taylan Antalyalı, file bekçisi Uğurcan Çakır’ı geçemedi.

45+4. dakikada Emre Kılıç’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kaleci Uğurcan Çakır yatarak güçlükle kornere çeldi.


#Trabzonspor
#MKE Ankaragücü
#Ziraat Türkiye Kupası
33 dakika önce
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