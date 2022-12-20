ÖZET | Ankaragücü-Tuzlaspor: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü sahasında, 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Ankaragücü, son 16 turuna yükselen takım oldu. Tuzlaspor ise Türkiye Kupası'na 5. Tur'da veda etti.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Jese ve 55. dakikada Federico Macheda kaydetti. Tuzlaspor'da ise 90+1. dakikada N'Zuzi Mata penaltı atışından yararlanamadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi cuma günü gerçekleştirilecek.
Ankaragücü-Tuzlaspor maç özeti
Ankaragücü-Tuzlaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.
Ankaragücü-Tuzlaspor: 1-0
GOL | 🟡🔵 Ankaragücü 1 🆚 0 Tuzlaspor 🔵⚪️ #ZTK
⚽️ Jesé 7' pic.twitter.com/YMT7J5nK43
GOL | 🟡🔵 Ankaragücü 1 🆚 0 Tuzlaspor 🔵⚪️ #ZTK
Ankaragücü-Tuzlaspor: 2-0
GOL | 🟡🔵 Ankaragücü 2 🆚 0 Tuzlaspor 🔵⚪️ #ZTK
⚽️ Macheda 55' pic.twitter.com/Z2fGTIlbzi
GOL | 🟡🔵 Ankaragücü 2 🆚 0 Tuzlaspor 🔵⚪️ #ZTK