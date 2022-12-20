Spor ÖZET | Ankaragücü-Tuzlaspor 2-0
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ÖZET | Ankaragücü-Tuzlaspor: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Ankaragücü sahasında Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Ankaragücü son 16 turuna yükselirken, Tuzlaspor ise Türkiye Kupası'na veda etti. Ankaragücü-Tuzlaspor maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaragücü-Tuzlaspor 2-0 maç özeti ve golleri izle: Türkiye Kupası maç özetleri
Ankaragücü oyuncularının gol sevinçleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü sahasında, 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Ankaragücü, son 16 turuna yükselen takım oldu. Tuzlaspor ise Türkiye Kupası'na 5. Tur'da veda etti.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Jese ve 55. dakikada Federico Macheda kaydetti. Tuzlaspor'da ise 90+1. dakikada N'Zuzi Mata penaltı atışından yararlanamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi cuma günü gerçekleştirilecek.

Ankaragücü-Tuzlaspor maç özeti

Ankaragücü-Tuzlaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Ankaragücü-Tuzlaspor: 1-0

Ankaragücü-Tuzlaspor: 2-0


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