ÖZET | Ankaragücü-Tuzlaspor: 2-0 Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Ankaragücü sahasında Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Ankaragücü son 16 turuna yükselirken, Tuzlaspor ise Türkiye Kupası'na veda etti. Ankaragücü-Tuzlaspor maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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