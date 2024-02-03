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Spor

Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u iki golle geçti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golü dakika 42' Cengiz Ünder ve 90+5' Batshuayi attı. Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:56 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:08 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe, Antalya'dan üç puanla döndü.
Fenerbahçe, Antalya'dan üç puanla döndü.

Fenerbahçe, Süper Lig 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golü dakika 42' Cengiz Ünder ve 90+5' Michy Batshuayi attı.


Sarı-lacivertliler bu galibiyetle birlikte puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü.


Fenerbahçe önümüzdeki hafta sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

7. dakika gelişen Antalyaspor atağında Larsson’un ceza sahasından vuruşu savunmadan geri dönerken, Bytyqi’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

15. dakikada kaleci Helton Leite’nin uzun göndermek istediği pasta Cengiz Ünder meşin yuvarlağı kontrol ederek pasını Dzeko’ya verdi. Dzeko’nun vuruşunda top kaleci Leite’de kaldı.

27. dakikada Kaluzinski’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden az farkla üstten auta gitti.

32. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında Krunic’in kafa ile dokunduğu meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

33. dakikada İsmail Yüksek’in pasında Tadic, rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin sağından dışarı çıktı.

35. dakikada Saric’in pasında Güray’ın ceza sahası içerisinde gelişine vurduğu meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

42. dakikada Tadic’in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top İsmail Yüksek’in önünde kaldı. İsmail’in bekletmeden pasında Cengiz Ünder, ceza sahası içi sağ çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

İKİNCİ YARI

51. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in sert şutunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi.

65. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşunda topu Leite, kornere çeldi.

87. dakikada Larsson'un ortasına ceza sahası çizgisinde topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Livakovic'te kaldı.

88. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua King'in yerden vuruşunda topu kaleci Leite kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Bonucci'nin uzun pasına hareketlenen Batshuayi'nin bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 24. HAFTA SONUÇLARI

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

#Fenerbahçe
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig
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