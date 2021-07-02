Antalyaspor, Fenerbahçeli yıldızın peşinde: Kararı bekleniyor

Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları devam ederken, aynı zamanda transfer çalışmaları sürdürülüyor. Sarı-lacivertliler Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katarken, takımdan gönderilmesi beklenen isimler için de gelen teklifler inceleniyor.

Ajansspor'un haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncusu Mame Thiam için sarı-lacivertli takımın kapısını çaldı. Hem Fenerbahçe'nin hem de Thiam'ın olumlu geri dönüşü olursa, 28 yaşındaki futbolcu gelecek sezon Antalyaspor forması giyecek.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon başında Mame Thiam'ı bedelsiz olarak Kasımpaşa'dan kadrosuna katmıştı. 28 yaşındaki oyuncu, 34 karşılaşmada 8 gol ve 4 asistle oynadı.

Thiam'ın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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