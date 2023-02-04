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Antalyaspor'un gol sevinci
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor evinde Gaziantep FK'yi konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Antalyaspor'un golünü 29. dakikada Fredy attı. Angola'lı oyuncu bu sezon Süper Lig'de ikinci golünü atı.
Alınan bu sonuçla Sivasspor puanını 24'e çıkartırken, Beşiktaş 25 puanda kaldı. Antalyaspor gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olurken, Gaziantep FK evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
24. dakikada Luiz Adrino’nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik’in vuruşu üstten auta gitti.
25. dakikada Figueiredo’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
39. dakikada sağ kanattan Fernando’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Luiz Adriano’nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.
Antalyaspor-Gaziantep FK maç özeti