|
Spor

ÖZET | Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-0

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor evinde Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Konuk ekip aldığı mağlubiyetle ligde 2 maç sonra yenilmiş oldu. Antalyaspor-Gaziantep FK maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:08 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Antalyaspor'un gol sevinci

Antalyaspor'un gol sevinci

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor evinde Gaziantep FK'yi konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Antalyaspor'un golünü 29. dakikada Fredy attı. Angola'lı oyuncu bu sezon Süper Lig'de ikinci golünü atı.

Alınan bu sonuçla Sivasspor puanını 24'e çıkartırken, Beşiktaş 25 puanda kaldı. Antalyaspor gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olurken, Gaziantep FK evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Antalyaspor-Gaziantep FK maç özeti

24. dakikada Luiz Adrino’nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik’in vuruşu üstten auta gitti.

25. dakikada Figueiredo’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

GOL
  • 29. dakikada Luiz Adriano’nun ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Fredy’in düzgün vuruşu ağlara gitti. 1-0

39. dakikada sağ kanattan Fernando’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Luiz Adriano’nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.


Antalyaspor-Gaziantep FK maç özeti


#Antalyaspor
#Gaziantep FK
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
ÖZET | Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-0
Şırnak'ta gösteri-yürüyüşler 10 boyunca yasaklandı
CHP programında skandal müdahale: Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında 'Aday olma' diye bağıran genç yaka paça itildi
CHP programında 'aday olma' krizi: Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında bağıran gence sert müdahale
Rıza Çalımbay: Takımım hiç hata yapmadı
'Casus Balon' krizi büyüyor: Biden 'icabına bakacağız' dedi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.