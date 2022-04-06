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Spor Antalyaspor genç futbolcuyla sözleşme imzaladı
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Antalyaspor genç futbolcuyla sözleşme imzaladı

Antalyaspor, altyapıda forma giyen Emre Uzun ile 3+2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine genç futbolcunun ailesi ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer katıldı.

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Haber Merkezi İHA
Antalyaspor genç futbolcuyla sözleşme imzaladı
Emre Uzun

Antalyaspor 2005 doğumlu futbolcu Emre Uzun ile profesyonel sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, Emre Uzun ve genç futbolcunun ailesi katıldı.

İmza töreninde konuşan Antalyaspor Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, Emre’nin önünde Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı ve Mustafa Erdilman gibi örnekler olduğunu hatırlatarak, "Kulübümüzün uzun vadeli projeleri var. Bunun en önemlisi altyapı. İçinde bulunduğumuz konjonktürde mali ve idari anlamda doğru yapılanmamız gerekiyor. Bu anlamda ulusal ve uluslararası alanda altyapı anlamında çok ciddi görüşmeleriniz ve projelerimiz var. Emre’nin imzası da bunlardan biri. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Emre Uzun da uzun yıllar Antalyaspor’a hizmet etmek istediğini belirterek, "Bugün burada bulunmamda emeği geçen başkanımıza, yöneticilerime, antrenörlerime ve en başta aileme çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa zaman içinde A takım formasını giyerim" diye konuştu. Hedeflerinden de bahseden Uzun, "İlk hedefim A Takım’da forma giymek. Ardından kulübümü ve ülkemi uluslararası alanda da temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından resmi sözleşmeye imza atan Emre Uzun, formayı giydikten sonra ailesi ile birlikte de poz verdi.

20 Haziran 2005 doğumlu orta saha ve forvet oyuncusu, halen Antalyaspor U19 Takımı’nda forma giyiyor.
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