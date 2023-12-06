Antalyaspor 'mantık transferi' yapacak: Saric'in bonservisi alınıyor

Antalyaspor'un sezon başında kiralık olarak transfer ettiği Saric'in bonservisinin alınmasına karar verildi. Kırmızı beyazlılarda gösterdiği performansın ardından Fenerbahçe'nin gündemine giren oyuncunun satın alma opsiyonu Antalyaspor'da bulunuyor. Akdeniz ekibinin yönetimi, bu avantajı değerlendirerek oyuncunun bonservisini kulübe kazandırmak istiyor. Kırmızı beyazlılar bu hamleyi yaparak futbolcunun bir sonraki transferinden de para kazanabilir. Menajerler aracılığıyla Saric'e birçok teklif gittiği öğrenilirken Antalyaspor'un da bu durumdan haberdar olduğu aktarıldı.