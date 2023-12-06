Antalyaspor 'mantık transferi' yapacak: Saric'in bonservisi alınıyor

Antalyaspor'un sezon başında kiralık olarak transfer ettiği Saric'in bonservisinin alınmasına karar verildi. Kırmızı beyazlılarda gösterdiği performansın ardından Fenerbahçe'nin gündemine giren oyuncunun satın alma opsiyonu Antalyaspor'da bulunuyor. Akdeniz ekibinin yönetimi, bu avantajı değerlendirerek oyuncunun bonservisini kulübe kazandırmak istiyor. Kırmızı beyazlılar bu hamleyi yaparak futbolcunun bir sonraki transferinden de para kazanabilir. Menajerler aracılığıyla Saric'e birçok teklif gittiği öğrenilirken Antalyaspor'un da bu durumdan haberdar olduğu aktarıldı.
Antalyaspor, geçtiğimiz sezonun başında bir önceki dönemde kiraladığı Haji Wright'ın bonservisini 1.8 milyon Euro karşılığında almıştı. Wright, yaz transfer döneminde ise Coventry City'e 9 milyon Euro bonservisle imza atmıştı. Kırmızı beyazlıların Saric transferinde de aynı yolu izlemesi bekleniyor.
Antalyaspor'un Saric'in bonservisini bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro alacağı ifade ediliyor. Kırmızı beyazlıların kış döneminde olmasa bile yaz transfer döneminde Saric'ten 5 milyon Euro bonservis beklentisi bulunuyor.