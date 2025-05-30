Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

19:0630/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor sezonu deplasmanda kapatıyor.
Trabzonspor sezonu deplasmanda kapatıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer zorlu mücadeleden 3 puan çıkararak ligi galibiyetle tamamlama hedefinde. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor. Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.


Maçın 11'leri


Antalyaspor:
Abdullah, Kelven, Bünyamin, Safuri, Gaich, Güray, Koluzinski, Hasan Yakub, Abdurrahim, Samudio, Veysel.
Trabzonspor:
M. Taha, Ali Şahin, Salih, Malheiro, Mustafa, Okay, Lundstram, Jabol, Ozan, Zubkov, Banza.

Fırtına'nın eksikleri


Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.


MAÇIN CANLI ANLATIMI





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Antalyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı