Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer zorlu mücadeleden 3 puan çıkararak ligi galibiyetle tamamlama hedefinde. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor. Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.
Maçın 11'leri
Fırtına'nın eksikleri
Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.