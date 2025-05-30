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Antalyaspor - Trabzonspor: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Antalyaspor - Trabzonspor: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

21:5030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Trabzonspor oyuncusu Oleksandr Zubkov (22), attığı golün sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
Trabzonspor oyuncusu Oleksandr Zubkov (22), attığı golün sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım, rakibini 2-0 yenerek ligde sezonu galibiyetle kapattı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Zubkov ve Lundstram kaydetti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun son haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken 55. dakikada Zubkov, 57. dakikada da Lundstram'ın attığı golle bordo-mavililer, rakibini 2-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla noktaladı.


Fırtına bu sonucun ardından puanını 51'e yükseltirken Antalyaspor ise 44 puanda kaldı.


Maçın 11'leri


Antalyaspor:
Abdullah, Kelven, Bünyamin, Safuri, Gaich, Güray, Koluzinski, Hasan Yakub, Abdurrahim, Samudio, Veysel.
Trabzonspor:
M. Taha, Ali Şahin, Salih, Malheiro, Mustafa, Okay, Lundstram, Jabol, Ozan, Zubkov, Banza.


Fırtına'nın eksikleri


Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ise sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynamadı.


MAÇIN CANLI ANLATIMI





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