Antalyaspor - Trabzonspor: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun son haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken 55. dakikada Zubkov, 57. dakikada da Lundstram'ın attığı golle bordo-mavililer, rakibini 2-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla noktaladı.

Fırtına bu sonucun ardından puanını 51'e yükseltirken Antalyaspor ise 44 puanda kaldı.

Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ise sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynamadı.