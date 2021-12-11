Trabzonspor'un yenilmezlik serisi Antalya'da sona erdi

Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında lider Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Fredy penaltıdan ve 73. dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesine attı. Trabzonspor'un tek golünü ise 24. dakikada Cornelius kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 21'e yükseltti. Bordo mavili takım ise 39 puanda kaldı. Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

Ligde namağlup takım kalmadı

Süper Lig'de ilk 14 haftada aldığı sonuçlarla namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, Antalya'ya takıldı. Deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavili takımın namağlup serisi de sona erdi. Trabzonspor bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.

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27 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Ligde oynadığı 27 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor'un bu serisi Antalyaspor maçıyla sona erdi. 27 maçta, 16 galibiyet ve 11 beraberlik elde eden bordo-mavili takım 28. maçta yengiyle karşılaştı.

Son deplasman yenilgisi 412 gün önceydi

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 412 gündür dış sahada kaybetmiyordu. Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı son 25 maçta, 15 galibiyet ve 10 beraberlik elde etmişti. Antalyaspor'a 2-1 kaybeden bordo-mavili takımın bu serisi de sona ermiş oldu.

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İlk yarıdan dakikalar

2. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kale önünden uzaklaştırdı.

5. dakikada Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

17. dakikada Hamsik'in ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Boffin, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

23. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı sol çaprazdan şutu Antalyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı.

24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in sol köşeden kullandığı kornerden gelen topa ceza sahasında iyi yükselen Hugo kafayı vurdu. Kaleci Boffin'den sağ bacağına çarpıp dönen topu önünde bulan Cornelius, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

33. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Hakem Zorbay Küçük, Doğukan Sinik'in şutunda Edgar'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine karar vererek penaltı noktasını işaret etti.

34. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar