Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor
Trendyol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bitexen Antalyaspor ve Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz geçilirken ikinci yarıda sessizliği konuk takım bozdu. 60'ta Sokol Cihalleshi, penaltıdan bulduğu golle takımını öne geçirdi. Ev sahibi Antalyaspor 87'de Güray Vural ile skora denge getirdi.
Bitexen Antalyaspor ligdeki ilk puanıyla tanışırken, Tümosan Konyaspor ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı ve puanını 2 yaptı.
Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maç özeti
4. dakikada Bytyqi’nin ceza yayı solundan sert şutu savunmaya çarparak yandan dışarı çıktı.
28. dakikada Yunus Mallı’nın uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Michalak’in şutu az farkla yandan auta gitti.
32. dakikada Bytyqi’nin, ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta sert şutu kalecide kaldı.
36. dakikada Larsson’un uzun pasında sol kanattan ceza sahasına giren Assombalonga’nın zayıf vuruşu kalecide kaldı.
51. dakikada Moreno’un ceza alanı sol çaprazdan sert şutu yandan auta çıktı.
58. dakikada sağ kanattan Bytyqi’nin köşe atışında ceza sahası içinde Veysel Sarı’nın kafa vuruşu dışarı gitti.
59. dakikada ceza alanı içinde Cicildau, Fredy’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
61. dakikada Cikalleshi, yerden vuruşla penaltı atışını gole çevirdi. 0-1
65. dakikada Bytyqi’nin pasıyla topla buluşan Van De Streek’in vuruşu defansa çarptıktan sonra kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.
87. dakikada Holtmann’ın sağ kanattan ceza sahası arka direğe doğru ortasında Güray Vural’ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 1-1