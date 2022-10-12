Antalyaspor’da Ndao 5 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da, 9. hafta mücadelesinde Arabam.com Konyaspor maçında sakatlanan Senegalli orta saha oyuncusu Alassane Ndao’nun operasyon geçirdiği açıklandı.
Ayrıca tecrübeli oyuncunun 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor maçında sakatlanan futbolcumuz Alassane Ndao, fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Ndao'nun 5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz.#FraportTAVAntalyaspor
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz.#FraportTAVAntalyaspor— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) October 12, 2022