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Antalyasporlu futbolcu 14 saniyede kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Soyunma odasına 1-0 geride ve 10 kişiyle giren ev sahibi ekip, ikinci yarının 60. dakikasında Houssam Ghacha - Shoya Nakajima değişikliğiyle eşitliği yakalamak istedi ancak Nakajima, oyuna girdikten 14 saniye sonra rakibine yaptığı faulle VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Antalyaspor böylelikle sahada 9 kişi kaldı. Japon futbolcunun oyuna giriş yapma anını tribünlerden çeken ailesi ise büyük bir hüzün yaşadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyasporlu futbolcu 14 saniyede kırmızı kart gördü
Shoya Nakajima

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Soyunma odasına 1-0 geride ve 10 kişiyle giren ev sahibi ekip, ikinci yarının 60. dakikasında Houssam Ghacha - Shoya Nakajima değişikliğiyle eşitliği yakalamak istedi ancak Nakajima, oyuna girdikten 14 saniye sonra rakibine yaptığı faulle VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Antalyaspor böylelikle sahada 9 kişi kaldı. Japon futbolcunun oyuna giriş yapma anını tribünlerden çeken ailesi ise büyük bir hüzün yaşadı.

İşte Nakajima'nın yaptığı faulün ardından gördüğü kırmızı kart ve tribünden onu izleyen ailesinin üzüntüsü:
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