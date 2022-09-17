Antalyasporlu futbolcu 14 saniyede kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Soyunma odasına 1-0 geride ve 10 kişiyle giren ev sahibi ekip, ikinci yarının 60. dakikasında Houssam Ghacha - Shoya Nakajima değişikliğiyle eşitliği yakalamak istedi ancak Nakajima, oyuna girdikten 14 saniye sonra rakibine yaptığı faulle VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Antalyaspor böylelikle sahada 9 kişi kaldı. Japon futbolcunun oyuna giriş yapma anını tribünlerden çeken ailesi ise büyük bir hüzün yaşadı.
İşte Nakajima'nın yaptığı faulün ardından gördüğü kırmızı kart ve tribünden onu izleyen ailesinin üzüntüsü:
👀 FTA Antalyaspor'lu Shoya Nakajima, oyuna girer girmez kırmızı kartla oyun dışında kaldı! #OlmazsanOlmaz
😔 Japon oyuncunun ailesi, kırmızı kart kararı sonrası hayal kırıklığına uğradı... pic.twitter.com/B3BOboWpKH
👀 FTA Antalyaspor'lu Shoya Nakajima, oyuna girer girmez kırmızı kartla oyun dışında kaldı! #OlmazsanOlmaz