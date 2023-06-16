Arda Güler gerçeği ortaya çıktı: A Milli Takım'da olduğu için YKS'ye giremeyecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz maç öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler'i överken, "Arda Güler inanılmaz bir yetenek ancak yaşını unutmamalıyız. Fenerbahçe'de son dönemde çok süre aldı ve kendini geliştirme fırsatı buldu. Milli takımdaki arkadaşlarından faydalanacaktır ve gelecekte Türk Milli Takımı için çok önemli bir oyuncu olacaktır." dedi.