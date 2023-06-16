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Spor

Arda Güler gerçeği ortaya çıktı: A Milli Takım'da olduğu için YKS'ye giremeyecek

Fenerbahçeli yıldız Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya'yla oynayacağı maçta forma giyeceği için YKS'ye giremeyecek.

21:36 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arda Güler

Arda Güler

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında bu akşam Letonya ile karşı karşıya gelecek.


A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz maç öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler'i överken, "Arda Güler inanılmaz bir yetenek ancak yaşını unutmamalıyız. Fenerbahçe'de son dönemde çok süre aldı ve kendini geliştirme fırsatı buldu. Milli takımdaki arkadaşlarından faydalanacaktır ve gelecekte Türk Milli Takımı için çok önemli bir oyuncu olacaktır." dedi.

Sınava giremeyecek

Öte yandan 18 yaşındaki genç futbolcu Letonya maçında oynayacağı için

17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılamayacağı ortaya çıktı.



#Arda Güler
#A Milli Takım
#yks 2023
1 saat önce
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