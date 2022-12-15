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Arda Güler için 2.5 milyon euro bonservis ödenecek

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler için Fenerbahçe'den alacakları bonservis bedelini duyurdu ve transfer yasaklarının kaldırıldığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Arda Güler için 2.5 milyon euro bonservis ödenecek
Arda Güler, önceki günlerde A Milli Takım ile ilk karşılaşmasına çıkmıştı.

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, yaptığı açıklamada, "Transfer yasağı kalktı. İyi bir kadro kuracağız. Ligde kalacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

Akdaş, Arda Güler'in bir sonraki satışında yer alan pay hakkıyla ilgili de Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını söyledi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş'ın sözleri şöyle;

  • "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon avro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız."
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