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Spor

Arda Güler ilk maçına çıkıyor: 11'de yer alıyor

Real Madrid, İspanya Kupası son 32 turunda Arandina ile karşı karşıya geliyor. Milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Genç oyuncu sağ kanatta görev yapacak.

21:55 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:06 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arda Güler 11'de.
Arda Güler 11'de.

La Liga ekiplerinden Real Madrid, İspanya Kupası son 32 turunda Arandina (4.Lig) ile karşı karşıya geliyor.


Karşılaşma öncesi Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu;
Real Madrid:
Kepa, Tobias, Carrillo, Nacho, Fran Garcia, Nico Paz, Camavinga, Ceballos,
Arda Güler
, Brahim, Joselu.

İlk maçına çıkacak

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferinin ardından sezon başında yaşadığı sakatlıklar sonrası sahalara dönen milli oyuncu Arda Güler, bu sezon ilk kez Real Madrid formasıyla sahne alıyor.






#Real Madrid
#Arda Güler
#Arandina
12 dakika önce
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