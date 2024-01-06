Arda Güler ilk maçına çıkıyor: 11'de yer alıyor

Arda Güler 11'de.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, İspanya Kupası son 32 turunda Arandina (4.Lig) ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma öncesi Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu;
Real Madrid:
Kepa, Tobias, Carrillo, Nacho, Fran Garcia, Nico Paz, Camavinga, Ceballos,
Arda Güler
, Brahim, Joselu.
İlk maçına çıkacak
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferinin ardından sezon başında yaşadığı sakatlıklar sonrası sahalara dönen milli oyuncu Arda Güler, bu sezon ilk kez Real Madrid formasıyla sahne alıyor.
#Real Madrid
#Arda Güler
#Arandina
12 dakika önce