Arda Güler Jorge Jesus'a ders verdi

Fenerbahçe'de hayal kırıklığına neden olan sezonun tek tesellisi Arda Güler'in performansı oldu. Gerçek mevkiinin dışında sağ kanatta oynamasına rağmen 18 yaşındaki oyuncu önemli işlere imza attı.





Performansıyla Jesus'a mesaj verdi

Sorumluluk almaktan çekinmeyen, sahada liderliği üstlenen Arda, oyun kurma, atak yönünü değiştirme, pas kalitesi, çalım becerisi ve savunma yardımı gibi birçok noktada performansıyla göz doldurdu. Teknik direktör Jorge Jesus'un ilk 20 haftada sadece 6 maçta 41 dakika şans tanıdığı Arda, ikinci yarıda 10'u ilk 11 olmak üzere 13 maçta forma giydi. Genç yıldız son 9 maçın 8'inde ilk 11'de sahaya çıkarken, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Arda gösterdiği performansla sezon boyunca kendisinden istikrarlı bir şekilde yararlanmayan Jesus'a adeta mesaj verdi.





Bu sezon toplamda 33 karşılaşmada süre alan Arda Güler, 6 gol ve 6 asistle oynadı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 18 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 11 milyon euro.



















