Arda Güler: Kiralık gitmeyeceğim Real Madrid'de kalacağım

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in, Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Arda Güler için Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde imza töreni düzenlendi.





Törene Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler ve 18 yaşındaki futbolcunun ailesi katıldı.





Real Madrid başkanı Florentina Perez'in imza töreninde açıklamaları öne çıkanlar şöyle:





Real Madrid hayaliyle büyüyen birini daha kadromuza katıyoruz

Real Madrid Başkanı Florentina Perez ise Arda’nın transferinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bugün, Real Madrid hayaliyle büyüyen birini daha kadromuza katıyoruz. Real Madrid’e hoş geldin Arda Güler. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Arda’yı dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak yetiştiren ailesine şükranlarımı sunuyorum. Evine hoş geldin, Real Madrid’e hoş geldin Arda” ifadelerini kullandı.









Arda Güler'in imza töreninde çıkan açıklamaları şöyle:





Kendisini 6 yıllığına İspanyol ekibine bağlayan sözleşmeye imza atan Arda, yaptığı açıklamada, “Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne gelmemde destek veren aileme ve herkese teşekkür ederim. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.





Neden Barcelona değil Real Madrid

"Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Real Madrid sizi istediğinizde gelirsiniz. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti. Tüm yeteneklerimi burada göstermek istiyorum"





Hangi pozisyonda oynamak hoşuna gidiyor?

"Sağ kenarda ve ofansif orta saha olarak oynamak hoşuma gidiyor ama önemli değil, ben maçlar kazanmak istiyorum. Gol atmak, asistler yapmak, hücumcu oynamak istiyorum. Sonuçta teknik direktörümüz Ancelotti karar verecek buna"





Bu yıl kiralanabileceğin konuşuluyor. Modric, Bellingham gibi çok önemli oyuncularla birlikte şansın var mı?

"Birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım, severim. Oynamak için geldim. Kazanmak istiyorum, bunun için her şeyi yapmak ve kendimi Real Madrid'de göstermek istiyorum. Kiralık gitmeyeceğim. Real Madrid'de kalacağım"





"Real Madrid sizi çağırıyorsa reddedemezsiniz. Benim için önemli olan Real Madrid'de oynamak. Diğer seçenekleri düşünmüyorum."





Bende bu kulübün tarihinde yer almak istiyorum

''Real Madrid tarihinde çok önemli oyuncular var. Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil... Bunlar hep benim aklımdaydı. Bu oyuncular gibi özel olmak isterdim. Şimdi ben de bu kulübün tarihinde yer almak istiyorum"





"Mesut Özil, Real Madrid'in en büyük kulüp olduğunu bahsetti. Bana bu süreçte çok yardımcı oldu ve kulübü bana çok güzel şekilde anlattı"





Ancelotti ile görüştüm

"Ancelotti beni aradı ve Real Madrid'e gelmek gerektiğini, çok istediğini söyledi. Benim için çok büyük bir gururdu. Birkaç kere aradı beni. Hangi pozisyonda oynayacağımı, düşüncelerini bana anlattı"





Bir sene kiralık gideceksen bu hangi takım olabilir, Leverkusen mi?

"Aynı şeyi tekrar söyleyeceğim. Birçok kulüp beni istedi. Ben Real Madrid'i seçtim. Real Madrid'e oynamak için geldim. Başka bir takıma gitmek istemiyorum. Ben Real Madrid'de kazanmak istiyorum. Planım bu"





Fenerbahçe hakkında

''Fenerbahçe'den ayrılmak duygusal açıdan benim için hiç kolay değildi, çok zordu. Dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyorsa ve kulübünüze para kazandıracaksanız, elinizden bir şey gelmiyor. Fenerbahçe taraftarının kırgınlığını anlayabiliyorum"





Fenerbahçe taraftarına mesaj vermek ister misin?

''Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Umarım beni anlarlar. Çünkü, dünyanın en büyük kulübünde oynayacağım. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe benim kulübüm. Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı''





Arda, basın toplantısı sonunda salondan ayrılırken, "Hala Madrid, gracias" diyerek, ilk İspanyolca açıklamasını da yaptı.





Arda gelecek haftadan itibaren yeni takımıyla kampa girecek.





Real Madrid 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşup, tüm futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten sonra birkaç gün sonra kamp için ABD'ye gidecek.





Arda Güler, Real Madrid’de 24 numaralı formayı giyecek.





Florentino Perez: "Bugün dünya futbolu adına çok büyük bir adım attık" pic.twitter.com/XTj3fWaeAg — SPOR (@yenisafakspor) July 7, 2023











